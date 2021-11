No hay que hacer juicios anticipados ni sentencias, respeto a la Fiscalía: Mier (VIDEO)

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, pidió no hacer juicios anticipados respecto los tres agentes ministeriales abatidos en Tecamachalco, enfatizando que respeta las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE).

Sobre ejecución de ministeriales en #Tecamachalco @NachoMierV expresó que sí le preocupa y pide no hacer especulaciones sobre esto pic.twitter.com/7nWDjEEBLq

En entrevista, Mier Velazco destacó que deben de realizarse las investigaciones pertinentes sin que se interfiera en las mismas realizando señalamientos de forma anticipada.

“Sí, es algo muy lamentable. Yo creo que no es conveniente, no es prudente, no se lo merecen, ni los deudos, ni las víctimas, de especular de hacer juicios anticipados, de dictar sentencias”, opinó el legislador.