Emboscan empresarios de Coparmex al gobernador con reclamos a gritos y Barbosa los para en seco (VIDEO)

El gobernador Luis Miguel Barbosa paró en seco a un grupo de empresarios de la Coparmex quienes le faltaron al respeto al gritonearle cuando daba su discurso con motivo de la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo del organismo patronal.



El gobernador @MBarbosaMX encaró a empresarios de la iniciativa privada a quienes les reprochó no haberlo apoyado en la atención de la Pandemia



"Ustedes no me van a impresionar", sentenció cuando reclamaron sobre le tema @udlap en un evento de la @CoparmexPuebla@Diario_Cambio pic.twitter.com/7Do6BIlx5f

— Ivan Reyes (@_Ivan_Reyes) November 25, 2021

Ante la emboscada de los empresarios y sus gritos, el mandatario los enfrentó: “yo no vine a debatir, a mí no me van a impresionar, ya sabía que esto podía pasar".

Y es que los integrantes de la Coparmex se sintieron aludidos por el mensaje de Barbosa Huerta, quien les recordó que "el Gobierno invirtió 3 mil millones de pesos en la pandemia y no recibí ninguna cooperación de ustedes", lo que generó su molestia; como testigo de la afrenta empresarial estuvo el presidente nacional de Coparmex, José Medína Mora Icaza.

Los empresarios comenzaron a gritar contra el gobernador "Regresa la UDLAP" así como exigirle que les cancelara los impuestos, a lo que el mandatario respondió e incluso hasta el líder saliente de la Coparmex, Fernando Treviño intentó intervenir para calmar los ánimos de los agremiados, sin éxito.



"Yo no vine a debatir, a mí no me van a impresionar, ya sabía que esto podía pasar y estoy acá. Eso de que ustedes no tienen ideología claro que la tienen, es eso de que no son a partidistas no es cierto (...) les propongo diálogo abierto respetuoso, yo no amenazo como lo hacían antes", mencionó.



Además, puntualizó que existe una amplia transparencia de su gobierno para que cualquier que solicite rendición de cuentas realice solicitudes de información, situación por la que concluyó su mensaje mencionando que está en disposición de colaborar con empresarios.

Puntualizó que en su administración no habrá amenazas como ocurría en el Morenovallismo, además de que les reprochó que no sean a partidistas, aunque los empresarios se autocalifiquen de esta manera.