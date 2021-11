Olimpia encara a diputados federales exigiendo erradicar violencia vs la mujer (VIDEO)

La activista, Olimpia Coral Melo solicitó a los diputados federales generar acciones verdaderas para acabar con los delitos en contra de la mujer, esto el marco del Día Internacional para la Erradicación de Violencia Contra Las Mujeres en su visita a la Cámara de Diputados.

Coral Melo incluso abogó para que la despenalización del aborto sea ley en toda la República Mexicana.

“Tener conciencia es dejar tu creencia a un lado y hablar por los derechos, es cuestionar el poder de la propiedad privada sobre el cuerpo de las mujeres. Mi pañuelo verde no te obliga a abortar, tu pañuelo celeste si me obliga a parir. El mío es una opción, el tuyo es una tortura. (…) Queremos la despenalización del aborto para que las mujeres no mueran, queremos la despenalización del aborto para que no vayan presas por abortar”, dijo.