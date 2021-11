Descarta STM regularización de todos los mototaxis en Puebla; se autorizarán con estudio

La titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa María Bracamonte González comentó que con la Ley de Transporte no se busca regularizar a todos los mototaxis ilegales del estado, sino que se hará estudios para determinar en qué regiones de difícil acceso pueden operar bajo concesiones.

La funcionaria estatal comentó que es falso que se vayan a legalizar las que operan en zonas determinadas como la metropolitana, pues explicó que se puede permitir ese servicio en zonas donde los caminos no permiten el acceso a un vehículo y hay escasez de transporte.

"Respecto a los mototaxis, es falso no se va a legalizar algo que es ilegal se hará estudios técnicos, en zonas determinadas por el tipo de infraestructura, hay unos que no cabe una urban o un vehículo, sólo así se determinará si es preciso que estos vehículos puedan dar este tipo de servicios", dijo.

Agregó que en los próximos meses se hará un análisis geográfico de las situaciones, necesidades de los usuarios y pobladores de diferentes regiones en rezago social, para que con base a este estudio técnico se pueda concesionar a algunos, aunque explicó que esta práctica sigue siendo ilegal.

"Se hará analizando la región geográfica y la situación y la necesidad de los usuarios y pobladores de la región solo bajo un estudio técnico y social, no están permitidos serán sancionados en donde no haya estudios técnicos y no haya una autorización", comentó.