Cambiar al secretario de Seguridad en Tecamachalco es decisión de Nacho Mier, Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta comentó que la atribución de designar a un nuevo secretario de Seguridad en Tecamachalco, es únicamente del propio Ayuntamiento, aunque cuestionó que se haya nombrado a policías sin la certificación correspondiente.

El mandatario detalló que en el caso de que el presidente Ignacio Mier Bañuelos solicite una opinión al Gobierno del Estado o la Secretaría de Seguridad Pública sobre el nuevo titular de esta dependencia municipal, se brindará una observación.

Ante esto el mandatario comentó que debe haber policías totalmente certificados para el tema de su servicio y el uso de armas, pues recordó que varios de los vinculados a proceso por el asesinato de tres ministeriales no tenían ninguna aprobación oficial para ser policías.

"Es atribución del Ayuntamiento municipal (nombrar un nuevo secretario de seguridad), si nos piden una opinión la daremos si no, no, evidentemente damos seguimiento a esas definiciones, daremos una observación en todo caso, debe haber policías totalmente calificados con certificaciones", comentó.

Cuestionó el hecho de que los policías de Tecamachalco que entraron junto con la gestión de Alejandro Santizo Méndez, no tenían su certificación ni evaluación de control y confianza, tema que dijo debe ser revisado por las autoridades el Ejército Mexicano, aunque con respeto a la autonomía municipal.

"Según tengo información, ayer quedaron vinculados a proceso 11 policías municipales dado que no tenían ninguna acreditación para serlo, eso no puede ser, no se trata de nombrar policías, darles una credencial y un arma, es nombrar a quienes tengan identificaciones para ello", apuntó.