Los corruptos ahora resulta que son perseguidos políticos: Barbosa a JACH (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa recriminó que ahora los ex funcionarios que son investigados por actos de corrupción que cometieron en sus cargos se digan perseguidos políticos de su administración y que aseguren que se están violando sus derechos humanos, durante su discurso en la presentación de la Política Estatal Anticorrupción.

“Ahora resulta que quien comete un delito o delitos de corrupción, cuando inician los procedimientos de investigación, ya no es el presunto delincuente, es el perseguido político, ya violan sus derechos humanos por estar refiriendo que hay procedimientos legales en curso, se trata de una absoluta libertad, para que cada quien pueda decir lo que quiera”, dijo el gobernador Barbosa Huerta en su discurso.

Las palabras del mandatario poblano se dieron luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a favor del ex secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedraui, a quien refirió se le investiga por desvío de recursos y actos de corrupción cometidos en el sexenio morenovallista.

Dicha recomendación emitida por la CNDH fue rechazada por su administración, señalando que las declaraciones que realizó fueron para responder preguntas concretas de los reporteros de la fuente y en el uso de su libertad de expresión.

El gobernador recordó que en los dos años de su gobierno encontró personajes cometiendo irregularidades y estos dejaron de ser servidores públicos, además de que se les iniciaron procedimientos de investigación.

“Me siento satisfecho por el ejercicio de gobierno, he tenido casos de corrupción que resolver, han dejado de ser servidores públicos muchas personas y me faltan muchas, que todos los días las descubro y que no pueden ser parte de ningún nivel de gobierno”, sentenció el mandatario.