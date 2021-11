No puede ser policía quien no este certificado porque es ilegal, Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta consideró que la designación de policías sin certificación ni evaluación de control y confianza, puede constituir una falta por parte del secretario de seguridad o hasta del propio presidente municipal.

El titular del Ejecutivo comentó que no puede ser policía quien no tenga su documentación así como la licencia oficial para el uso de armas de fuego, pues comentó que incurriría en una irresponsabilidad ilegal.

Ante esto, agregó que si no se cumplen todos los requisitos, podrían provocar una cadena de procedimientos que podrían llegar hasta el responsable de la Secretaría de Seguridad Municipales así como a los propios ediles.

"No puede ser policía quien no tenga su examen de control de confianza autoridad que le entrega a una persona una arma (...) porque incurre en irresponsabilidades es ilegal que se ponga a ser policía a quien no reúne requisitos sólo cumplir con la ley", detalló.