Comparecen los 16 aspirantes al Itaipue en el Congreso; López Badillo peca de cínico (VIDEO)

Entre los aspirantes destacan Claudette Hanan, secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; Martín Emiliano Fuentes Holland, ex asesor legislativo de la LX Legislatura e Ingried Rojas Rocha, participantes en el pasado proceso de elección del mismo organismo

El Congreso del Estado realizó las comparecencias para los 16 aspirantes que buscan ocupar los dos espacios como comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue), en donde destacó la presencia de Adolfo López Badillo, quien mostró su cinismo al indicar que su gestión como ómbudsman local en el morenovallismo culminó con aceptación de la ciudadanía, esto pese a las críticas que recibió por su omisión ante hechos como el caso Chalchihuapan o la persecución de presos políticos.

En sesión de la Comisión de Transparencia, los diputados citaron a los aspirantes a ocupar los dos cargos del Itaipue para que se realizaran las comparecencias, en donde contaron 10 minutos para presentar su plan de trabajo y para ser cuestionados aleatoriamente respecto a los diferentes procesos que deben realizar.



#Politikón | 16 aspirantes a ocupar alguno de los 2 cargos de Comisionado o Comisionada del @ITAIPUE comparecieron ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del @CongresoPue #Puebla pic.twitter.com/8t7vKBDl1P

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 3, 2021

Los principales temas que se trataron durante la comparecieron fueron relacionados con la atención a las solicitudes de información, qué datos deben dar los funcionarios públicos en sus declaraciones patrimoniales que no dañen su intimidad, cómo atender las quejas de solicitudes de información, entre otros cuestionamientos.

Entre los personajes que más destacaron en las comparecencias estuvieron el ex encargado de Transparencia del Ayuntamiento de Claudia Rivera Vivanco, Rodrigo Santiesteban Maza; y el ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla durante el morenovallismo, Adolfo López Badillo.

Entre otros participantes también estuvieron Claudette Hanan Zehenny, quien actualmente es secretaria técnica del Sistema Estatal Anticorrupción; Adelita de Jesús Murillo Chejín la cual fue secretaria de Instrucción del Itaipue en 2016, actualmente parte del consejo consultivo de la CDH y ex aspirante a ser titular de la CDH.

Gabriel Guerrero Monter, ex candidato a la Comisión de Acceso a la Información Pública y ex candidato a consejero del IEE; Lorena Varela Tépox, es titular de la Unidad de Transparencia de Cuautlancingo en el período pasado; Araceli Vargas Jiménez ex secretaria de Instrucción del Itaipue.

Así como Sergio Díaz Sáenz, ex director general jurídico y contencioso de la Sindicatura del Municipio de Puebla en 2015; Martín Emiliano Fuentes Holland, ex asesor legislativo de la LX Legislatura; Ingried Rojas Rocha, participante en el pasado proceso de elección para el comisionado del Itaipue; José Gil Jiménez y Flores, ex director jurídico del Organismo Operador de Limpia en 2014; Daniel Cortés Pineda, participante por el mismo cargo en 2020.

Regresa López Badillo a la escena pública

Adolfo López Badillo, uno de los contendientes que más revuelo causó tras su registro en el proceso, mostró su cinismo al señalar que busca ser el nuevo comisionado del Itaipue debido por ser un defensor de Derechos Humanos y haber terminado su gestión como titular de la CDH con un "amplio respaldo ciudadano", ignorando las quejas en su contra por omisiones en el cargo como el caso Chalchihuapan.

En entrevista al término de su comparecencia ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Congreso del Estado, dijo que era decisión de los diputados si su pasado en la CDH durante el morenovallismo sería condicionante para no darle el cargo que busca, aunque pidió que sean analizadas las propuestas de manera objetiva con forme a lo estipulado en la convocatoria.

De igual forma, dijo ser un defensor de los Derechos Humanos desde el inicio de su preparación académica y resaltó que su paso por la CDH fue bien aceptado, ya que no sólo fue ratificado por los diputados, sino también por la ciudadanía cuando dejó el cargo; pese a que organizaciones civiles solicitaron que se realizara un juicio político en su contra tras su salida.

López Badillo fue el ómbudsman cuando a raíz de la ‘Ley bala’ el niño José Luis Tehuatlie Tamayo perdió la vida en una protesta en Chalchihuapan, y pese a estar al frente de la CDH omitió emitir alguna recomendación respecto al caso y la Ley, a su vez fue señalado durante su paso por la Comisión de Derechos Humanos de Puebla de hacer caso omiso a los presos políticos del Morenovallismo además de despedir a más de 90 trabajadores de la dependencia sin justificación alguna.