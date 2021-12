Sí habrá Navidad en Volkswagen: Sindicato rifará auto y pantallas entre los obreros

Volkswagen sí tendrá navidad y regalos, pues el sindicato de dicha empresa rifará un auto, pantallas y computadoras, mientras que los obreros de la otra armadora con presencia en la entidad, Audi se quedarán con las manos vacías por una supuesta escasez de recursos.

A través de redes sociales el SITIAVW invitó a sus trabajadores a una convivencia con motivo del día de la Virgen de Guadalupe en donde se prometió realizarán una gran rifa en donde se sortearán computadoras, un auto y pantallas.

Asimismo habrá convivencia y mariachis en la reunión a efectuarse en próximo 12 de diciembre en la planta de Cuautlancingo.

Lo anterior a diferencia de lo que ocurre en Audi en donde la agrupación sindical informó que no habrá regalos porque no hay recursos para hacerlo aunque no se transparentaron las cuotas sindicales del presente año.