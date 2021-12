Le tiemblan las piernas a Estefan y comienza a recular del cobro del DAP (VIDEO)

El diputado del PRI, Jorge Estefan Chidiac exhibió su complicidad con el Ayuntamiento de Puebla al reconocer que su fórmula para cobrar el Derecho al Alumbrado Público (DAP) está bien hecha, pero reconoció que es "compleja y difícil de entender"

Sin embargo, aseguró que avalarla dependerá de que cumpla con los requisitos de la Suprema Corte de Justicia Nacional con el objetivo de que sea constitucional.

El coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, mencionó que el dictamen que aprobó el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla para cobrar el DAP, es difícil de entender, por lo que la siguen analizando.

Sin embargo, sentenció que de encontrar fallas que adolecen a los poblanos su bancada la rechazará.

"Si no encontramos una fórmula que sea constitucional no la vamos aprobar, por eso no hemos decidido aprobarla porque estamos analizando la fórmula que nos envió el Ayuntamiento de Puebla si encontramos que adolece y caiga en inconstitucionalidad no la vamos aprobar, si lo cumple veremos si hay mayoría para aprobar, esta muy compleja y muy difícil de entender", dijo.