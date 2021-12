JJ con la soga en el cuello: perfila Congreso iniciar procedimiento por desvío de recursos

El ex alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa no pudo solventar 18 millones 749 mil 205 pesos de los 38 que le fueron observados en el ejercicio fiscal de 2016.

El Congreso del Estado se perfila para iniciar un procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de José Juan Espinosa Torres, debido a que sólo pudo solventar 20 millones de los 38 que le fueron observados en el ejercicio fiscal de 2016 cuando fue alcalde de San Pedro Cholula.



No sólo José Juan Espinosa camina en la cuerda floja para que se estipule un daño patrimonial o se pueda instruir la presentación de una denuncia formal ante la FGE, pues la ex alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández Méndez por un monto de poco más de 13 millones, y el ex alcalde huachicolero de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, por 488 mil pesos.

La Comisión Inspectora de la ASE, presidida por Olga Lucía Romero Garci-Crespo, aprobó por unanimidad turnar al Pleno del Congreso para que sea votado, los inicios de procedimientos administrativos para la determinación de responsabilidades de 36 entes fiscalizables.

Entre los señalados destaca José Juan Espinosa Torres, el cual fue señalado por realizar contratos con empresas fantasma cuando fue alcalde de San Pedro Cholula provocando observaciones por un monto superior a los 38 millones, no pudiendo solventar 18 millones 749 mil 205 pesos con 91 centavos.

Luego de la aprobación, los señalados aún tienen un espacio para poder solventar las observaciones restantes siendo esta su última oportunidad, en caso de no lograrlo, la Comisión Inspectora de la ASE podría instruir la presentación de una denuncia contra los señalados por el posible daño patrimonial a los municipios.