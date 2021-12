Vamos por todos los líderes del huachigas en Xochimehuacan, Barbosa tras detención de El Callo

El gobernador Miguel Barbosa Huerta sentenció que no se quedarán con la versión de que el "El Callo" y sus secuaces son los líderes del huachigas en San Pablo Xochimehuacan, por lo que irán sobre sus superiores para que no quede impune el tema de la explosión.

El mandatario comentó reiteró la felicitación a la Fiscalía General del Estado por la investigación y las acciones de los agentes ministeriales que lograron detener a este personaje en Quintana Roo, así como a sus dos secuaces en el Estado de Puebla, a quienes calificó de irresponsables.

Comentó que no se quedarán con la idea de que ellos son los responsables del tema de la ordeña a los ductos, por lo que irán tras quienes estén por encima de ellos en el tema de la delincuencia de las bandas para que todo quede resuelto.

"Espero que todo el peso de la ley caiga sobre estos señores (...) no me quedó con que ellos son los que actúan, son bandas y hay arriba de ellos otros y vamos a llegar a ellos, no va a haber impunidad en nada, es una condición de este gobierno", dijo.