Los votos del PT no están comprometidos, dice Nora tras reunión con Pablo Montiel sobre el DAP (VIDEO)

La diputada mencionó que de igual modo Morena aún no se ha declarado en contra por lo que le solicitó ser respetuoso de los tiempos de análisis del tema del DAP.

Nora Merino mencionó que ya sostuvo una reunión con el coordinador Político del Ayuntamiento de Puebla, Pablo Montiel Solana, donde trataron el tema del DAP, sin embargo informó que aún no se llega a un acuerdo.

"No se qué votos tiene pero por lo menos los votos del PT no están comprometidos. Yo recibí en mis oficinas a Pablo Montiel platicamos unas cuestiones generales, me explicó el tema general del DAP pero no hubo negociación, ni cabildeo pero no en PT y Morena no hay un voto definido", sentenció.