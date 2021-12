El DAP era un negocio de la CFE de Bartlett que siguió cobrando fuera de la ley: Chidiac

Jorge Estefan Chidiac, diputado del congreso, declaró que el Derecho al Alumbrado Público era un negocio de la Comisión Federal de Electricidad y que mandó a amenazar a ediles de no renovarles el convenio.



? El coordinador de la bancada priista en el Congreso local, @EstefanChidiac se lanzó contra la #CFE asegurando notificó a los Ayuntamientos que no harían acuerdos para el cobro del #DAP pasado el 20 de diciembre pic.twitter.com/SzYIaayPrd

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) December 24, 2021

En sesión extraordinaria, el diputado priista comentó que fue la Comisión Federal de Electricidad quien se benefició del cobro por el DAP, generando así ingresos que le beneficiaban.



"Sí es un negocio para la CFE, por eso siguió cobrando fuera de la ley. Ella siguió cobrando el 6 por ciento de todo el DAP, por eso no le dijeron a nadie que lo estaban cobrando. Si alguien hizo negocio fue la Comisión Federal de Electricidad", denunció el diputado priista.



De igual manera, Chidiac hizo un llamado a la CFE para que, no como resultado de estas críticas, ahora se niegue a firmar los convenios que la ley de ingresos va a dar, pues mostró un oficio donde amenazan a los alcaldes que si en 10 días no firman los convenios como estaban antes los darán por terminados y no habrá interés por firmar.