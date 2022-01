Hackean WhatsApp de la diputada Mónica Silva para extorsionar a sus contactos

La diputada Mónica Silva Ruiz informó que su cuenta de WhatsApp, en donde buscan extorsionar a sus contactos telefónicos pidiendo que hagan un depósito bancario de urgencia con el pretexto de que su cuenta fue ‘bloqueada’

A través de su cuenta de Twitter, la diputada del PT hizo un llamado a sus contactos en no caer en este tipo de extorsiones que están realizando a través de su número celular, además de hacer el reporte correspondiente a la compañía que le brinda el servicio telefónico.

En el mensaje que están mandando en donde piden que se realice un depósito a una cuenta bancaria en sentido urgente el cual no puede realizar por que la cuenta se encuentra bloqueada, bajo la promesa de regresar el dinero más tarde.

“Lo que pasa es que me urge hacer un pago que tenía que haber hecho ayer pero no me acorde y ahorita lo quise hacer pero mi cuenta se bloqueo y pues quería pedirte ese favor si me puedes prestar dinero para hacerlo y más tarde te lo regreso”, dice el mensaje.