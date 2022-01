Inés Parra tilda de misógino a Chidiac tras llamarla “diputadilla” (VIDEO)

La diputada federal Inés Parra calificó al priista Jorge Estefan Chidiac como un misógino, luego de que la llamara una “diputadilla”, además confirmó que fue violentada por el legislador poblano y anunció que pedirá que se investigue el caso de violencia política de género en su contra.

A través de sus redes sociales, Inés Parra destacó que quien está realizando un llamado a la violencia y buscando repetir este tipo de conducta es Estefan Chidiac al descalificar su labor como diputada federal.

Asimismo, aseguró que los actos y manifestaciones de la ciudadanía en la Sierra Negra están motivados por un mal análisis de los diputados al no contemplar la opinión de la gente, por lo que los verdaderos generadores de violencia son el PRI en alianza con los panistas y algunos diputados morenistas.

“Además Chidiac está amenazando a los ediles municipales que no va a haber obra precisamente por no aprobar el DAP, cuando les quiero informar que para obra pública son recursos federales y es el ramo 33 y el ramo 28 que viene directamente del ejecutivo federal a los municipios, entonces él es el que está tergiversando y sigue generando más violencia política de género, me queda muy claro que Chidiac es un misógino”, señaló la diputada.