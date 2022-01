Augusta ningunea a Genoveva y a Micalco por criticar su falta de inclusión en el PAN

Augusta Díaz de Rivera minimizó las críticas vertidas por Genoveva Huerta y Rafael Micalco por el ‘agandalle’ de los lugares de la Comisión Permanente, pues señaló que lo más importante del comunicado de la ex diputada federal fue el reconocerla como la nueva dirigente del PAN, mostrando que no tiene esperanzas de que procedan sus impugnaciones.

En entrevista, la ex regidora capitalina consideró que inició con el pie derecho su mandato en el PAN pese a las críticas que recibió, al asegurar que la sesión del Consejo Estatal que se celebró el sábado tuvo una buena participación y ningún contratiempo para sacar adelante los puntos contemplados en el orden del día.

De igual forma, enfatizó que respecto al comunicado que emitió Genoveva Huerta Villegas donde dice que no se dio la apertura a ningún grupo político para ser parte de la Comisión Permanente, dijo que hay algo bueno respecto al documento, pues la reconoce como la dirigente del partido.

Con esto también aseguró que Huerta Villegas está dando por hecho que perderá la impugnación que presentó tanto en el TEEP como en la Sala Regional de Ciudad de México del TEPJF, siendo el único comentario que realizó sobre el tema.

“Hubo una parte que me encantó de su comunicado (de Genoveva Huerta), porque dice esta dirigencia, lo que quiere decir que, pues ya da por perdido su proceso que está impugnando y que me reconoce como dirigente, todo lo demás no me merece ningún comentario”, sentenció la dirigente panista.