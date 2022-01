Que no se les olvide que representan al pueblo: Nacho Mier llama a los diputados a derogar el DAP

Al asegurar que es un gravamen que daña la economía de las familias poblanas, el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velazco hizo un llamado a los diputados del Congreso local y a los presidentes municipales que lo incluyeron en sus leyes de ingresos de este año a derogar el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), en especial a aquellos que obtuvieron su cargo de elección bajo las siglas del partido lopezobradorista y que durante la campaña prometieron no crear nuevos impuestos.

En entrevista durante su visita al municipio de Tehuacán, Ignacio Mier Velazco dijo estar en contra de que en 137 municipios de Puebla los presidentes municipales tengan la intención de recaudar el DAP, luego de que los diputados del Congreso del Estado aprobaran las leyes de ingresos de estas demarcaciones en donde incluyen este impuesto.

Ante esto, Ignacio Mier Velazco hizo un llamado a los 41 diputados locales y a los 137 presidentes municipales para derogar el cobro del DAP durante el ejercicio fiscal correspondiente a este año.

El diputado federal de Morena dijo que, tanto el Congreso del Estado, como los cabildos de los ayuntamientos tienen la facultad de echar atrás la recaudación de este impuesto, luego de que decidieran cobrarlo a costa de lastimar la economía de las familias poblanas.

“Que los diputados no olviden que ellos son representantes del pueblo, no representan a nadie que no sea el pueblo, se deben al pueblo tienen que responder a lo que se comprometieron con el pueblo y cuando hicieron campaña no prometieron que iban a crear impuestos (…) yo creo que lo pueden reconsiderar, un decreto congresional lo quita otro decreto congresional, los diputados deben reflexionar lo que aprobaron y los cabildos también”, expresó Ignacio Mier Velazco.