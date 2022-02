SRE insiste en extradición del depredador sexual Andrés Roemer, asegura Ebrard (VIDEO)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) va por la extradición del presunto depredador sexual Andrés Roemer, toda vez que el canciller Marcelo Ebrard informó que se solicitó a la cancillería de Israel su cooperación para extraditar al ex curador de la Ciudad de las Ideas.

El funcionario federal dio a conocer que en días anteriores se envió una carta a las autoridades del país israelí para que se haga válido el acuerdo de cooperación que existe entre los dos países.

De esta manera es que se busca lograr la extradición de Andrés Roemer lo más pronto posible, toda vez que se encuentra acusado de haber abusado sexualmente de diversas mujeres. También se le señala por haber utilizado su posición como organizador en el festival Ciudad de las Ideas, con sede en Puebla, para atraer a sus víctimas.

Esto, después de que la Fiscalía de la Ciudad de México informó que se enviaron dos solicitudes más a la cancillería nacional para que pidiera a su homóloga israelí su cooperación en el caso.

En otro tema descartó que la SRE vaya a tener algún tipo de intervención en el conflicto de la UDLAP, toda vez que no forma parte de las competencias que le corresponden a la dependencia a su cargo.

Esto a pesar de que durante una manifestación en San Andrés Cholula, personal de la cancillería prometió a los quejosos de la UDLAP ayudarlos a establecer un canal de comunicación con el Gobierno del Estado.

“No intervengo en este tema que no me corresponde, yo me dedico al área de mi competencia, salvo que el señor Presidente me diga otra cosa pero no me ha ordenado nada sobre eso”, declaró.