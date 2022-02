Senadoras del PRI y PAN piden a la CNDH atraer caso del bebé Tadeo

El caso del bebé Tadeo llegó hasta la Cámara de Senadores, pues las legisladoras del PRI y PAN se confrontaron con Morena ante la petición de la atracción del caso por parte de la CNDH aunque los senadores poblanos guardaron silencio, acciones que diputados locales y federales del PAN presentaron hace unos días.

Fue la senadora priista de Sonora, Sylvana Beltrones Sánchez, quien presentó un punto de acuerdo para que el caso del bebé Tadeo sea investigado por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de que se ‘echara para atrás’ en cuanto a la atracción de caso al organismo.

Durante su participación en el Pleno, la senadora reconoció las labores por parte del Gobierno del Estado con la vinculación a proceso de 17 de las 21 personas que presuntamente estarían relacionadas en el caso, aunque señaló que aún faltan cosas por esclarecer.

Asimismo, hizo un llamado a que la CNDH tome el caso debido a que es un caso en el que estuvieron involucrados dos municipios a una gran distancia, además de que se convirtió en un tema de interés público donde se transgredieron los derechos humanos de un bebé de escasos meses.

“Seamos claros, es de recriminar su actuación (de la CNDH). Anunció primero que atendería el caso, que atraería, pero después dijo que siempre no, que expresó su respeto a los organismos estatales y además la semana pasada ante la Comisión Permanente manifestó que no existía una queja formal cuando sabemos que no necesita tal para atraer el caso”, dijo Beltrones Sánchez.