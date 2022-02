Huachidiputado Carlos Navarro compra camionetón de 1.8 millones y de híperlujo (FOTOS)

El diputado y dirigente del partido huachicolero del PSI, Carlos Navarro Corro, compró a mediados de enero una camioneta de híperlujo para acudir a sus sesiones del Congreso del Estado con un valor de casi dos millones de pesos.

Un nuevo escándalo rodea al PSI, pues el dirigente estatal ‘echó la casa por la ventana’ y se autorregaló una camioneta Chevrolet Suburban de último modelo, con la versión más cara del mercado mexicano, la High Country, con un valor total de un millón 814 mil 900 pesos según la página de la empresa antes mencionada.

Según los datos que se encuentran en el Registro Público Vehicular, se inscribió la camioneta el pasado 11 de enero del 2022 y se emplacó en el estado de Puebla el pasado 25 de enero del mismo año.

La camioneta cuenta con pantallas en la segunda fila de asientos, calefacción en el volante, techo panorámico, 10 bocinas marca Bose y un sistema de cancelación de sonido, una pantalla táctil para el conductor de 15 pulgadas, cámara trasera HD, sensores en toda la camioneta, sensores de detección de peatones al frente y atrás del vehículo, entre otros lujos.

Debido a que se trata de una adquisición reciente, el diputado local no la tiene reportada en su declaración patrimonial en la Plataforma Nacional de Transparencia, incluso señaló en su última actualización, el 31 de diciembre del 2021, no cuenta con ningún tipo de vehículo dentro de sus bienes.

El dirigente del PSI también reporta que tiene ingresos netos de su cago como diputado local de 56 mil 016 pesos, y como ingresos extra 32 mil 560, aunque no especifica de dónde proviene este monto, por lo que mensualmente gana 88 mil 576 pesos, según su declaración patrimonial.

Cabe destacar que no ha sido el único escándalo en que se ha visto envuelto Carlos Navarro Corro, pues en reiteradas ocasiones su partido ha sido señalado por postular candidatos que están vinculados con huachicoleros, siendo el caso más reciente el de Alejandro Martínez Fuentes ex alcalde y ex candidato por la presidencia municipal de Quecholac, hermano del capo huachicolero del Triángulo Rojo, ‘El Toñín’.