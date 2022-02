Destitución de Díaz de Rivera fue para mejorar la Secretaría de Igualdad Sustantiva: Barbosa (VIDEO)

El gobernador Miguel Barbosa Huerta confirmó la salida de Mónica Díaz de Rivera de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y dijo que fue con el objetivo de mejorar la operación de la dependencia, además descartó que la subsecretaria y ex diputada Rafaela Vianey García Romero sea quien asuma la titularidad de la misma.

El Ejecutivo Estatal indicó que la decisión de que Díaz de Rivera dejara de formar parte de su administración fue por temas laborales, ya que se busca que se tengan mejores resultados dentro de la dependencia, agradeciendo la labor hecha por la también activista.

Esto debido a que se trata de una dependencia que trabaja en generar una igualdad entre hombres y mujeres y no solamente hacer acciones a favor del género femenino.



"Es una decisión de gobierno, se debe mejorar el concepto y la organización de la igualdad sustantiva en Puebla, no es la Secretaría de la Mujer, es de Igualdad Sustantiva. Mi reconocimiento hasta la ayer titular por su trabajo", declaró.



Barbosa Huerta también aclaró que la ex diputada local y subsecretaria de Transversalidad, Vianey García Romero no será la próxima titular de la dependencia estatal, toda vez que no se ha definido un perfil para ello. Cabe mencionar que de acuerdo a la ley, García Romero se encuentra impedida para asumir el cargo al no tener la edad necesaria para ello.

En este sentido el mandatario refirió que no cierra la puerta a ningún perfil que pueda ocupar el cargo; sin embargo, todavía se encuentra analizando las opciones para encabezar la Secretaría de Igualdad Sustantiva.



“No es Vianey García la propuesta de la nueva titular porque no he definido quién va a ser. No está excluido nadie, pero no tengo una definición a favor de alguien”, manifestó.



La salida de Mónica Díaz de Rivera significó el cambio 19 dentro del gabinete de gobierno, toda vez que era una de las siete titulares que se habían mantenido en el cargo desde que inició la administración.