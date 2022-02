La familia Jenkins de Landa pelea el patrimonio de la Fundación como si fuera parte de su herencia: Barbosa

La familia Jenkins de Landa busca generar percepciones a su favor para ganar el litigio del traslado del patrimonio de La Fundación Mary Street Jenkins a paraísos fiscales, tras haber perdido el distractor del campus de la UDLAP, consideró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En su conferencia matutina, señaló que la familia Jenkins de Landa está peleando el patrimonio de la Fundación como si fuera parte de su herencia, sin embargo esta situación no es así.

Por ello aseguró que la Fundación Mary Street así como sus recursos, deben de regresar a Puebla, después de que esta fuera saqueada por dicha familia.

De igual manera refirió que se debe de seguir el curso legal del litigio, dejando a un lado las declaraciones con las que se buscan generar percepciones a su favor.

"Ahora que ya no tienen el distractor del campus no sé qué elemento vayan a tomar, no va a haber solución a ningún litigio si no devuelven el capital que se llevaron de la Fundación Mary Street Jenkins, para ellos están defendiendo como su herencia, el capital de la Fundación no es de ellos. ", dijo.