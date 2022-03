Puebla no tendrá zonas controladas por grupos criminales como otros estados, advierte Barbosa (VIDEOS)

Puebla no contará con zonas controladas por delincuentes tal y como sucede en otros estados como Michoacán, ya que se están haciendo acciones coordinadas con los municipios en materia de seguridad, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal destacó que se ha tenido una respuesta rápida en cuanto a temas de seguridad, toda vez que el pasado viernes se realizó una reunión con alcaldes y representantes de seguridad de los municipios de la zona metropolitana, en donde acordaron acciones coordinadas como lo es la realización de operativos.

Esto con el objetivo de mantener condiciones de seguridad que permitan que los poblanos puedan continuar con sus actividades diarias sin temor a que sean víctimas de la delincuencia, a comparación de lo que sucede en otros lados del país.

"En Puebla no habrá condiciones por las cuales la gente no pueda disfrutar del lugar donde vive ni de su domicilio, tiene que disfrutarlo plenamente. No habrá región que esté dominada por la delincuencia, no veremos acciones de delincuencia como se han visto en otro lado", declaró.