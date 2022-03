Procesos legales vs los Jenkins continúan hasta que regresen los 72 millones de dólares: Barbosa (VIDEO)

Margarita Jenkins de Landa busca generar percepciones a su favor asegurando que ganó los litigios legales en contra de ella y su familia; sin embargo el gobernador Miguel Barbosa Huerta le recordó que aún sigue el proceso penal por el desfalco de 720 millones de dólares de la Fundación Mary Street Jenkins, por lo que los exhortó a devolverlo.

El mandatario estatal aseguró que la familia Jenkins busca generar una imagen positiva dando declaraciones mediáticas tras haber recuperado la posesión del campus de la UDLAP que forma parte de los bienes de la organización benéfica.

Sin embargo, las denuncias que existen contra de la familia Jenkins de Landa por el saqueo del patrimonio de la fundación continúan desarrollándose, siendo la única solución la devolución del mismo.

Esto al señalar que la familia Jenkins de Landa está viendo cómo defender parte de su herencia, el capital que es de la organización y que incluye a la UDLAP, teniendo una visión equivocada de la situación.

"Ahora que ya no tienen el distractor del campus no sé qué elemento vayan a tomar, no va a haber solución a ningún litigio si no devuelven el capital que se llevaron de la Fundación Mary Street Jenkins. Para ellos están defendiendo como su herencia el capital de la Fundación, no es de ellos", dijo.