Barbosa descarta entregar concesión del Tren Turístico al CCE (VIDEO)

La concesión del tren turístico no será entregada a una cámara empresarial sino a una persona física o moral, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, al mismo tiempo de desmentir que esta sea entregada al Consejo Coordinador Empresarial.

El Ejecutivo estatal destacó la reunión que sostuvo el pasado viernes con el presidente del CCE, Ignacio Alarcón y el empresario Rubén Contreras, toda vez que abordaron diversos temas.

Respecto a la concesión del tren turístico, Barbosa Huerta afirmó que su administración se encuentra revisando las propuestas para entregar la concesión.

De esta manera es que descartó que se le vaya a entregar al CCE, asegurando que el proyecto dejará de interesarle al organismo debido a que no produce ganancias.

"El tema del tren turístico no es importante, al final no les va a interesar porque no produce ninguna ganancia (...) no hay tal acuerdo como se dijo al otro día. ", expresó.