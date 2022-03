CCE desiste de querer obtener la concesión del Tren Turístico

El Consejo Coordinador Empresarial pretendía obtener un subsidio del gobierno del estado para operar el tren turístico, sin embargo; ante el rechazo de dicho apoyo desistieron de sus intenciones de obtener la concesión, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

En su conferencia matutina, indicó que el CCE vio que la operación del tren turístico no era rentable ante las bajas ganancias que generaban, lo que sumado a la falta de un subsidio estatal terminó por quitar el interés que tenían en el proyecto.

Barbosa Huerta recordó que anteriormente el gobierno del estado destinaba cinco millones de pesos al mes para dicho atractivo, lo cual ahora es usado para mejorar las luminarias del Periférico Ecológico.

Por ello es que reiteró que su administración no destinará ni un solo peso para la operación del tren turístico.

"Ellos querían manejar un subsidio de gobierno, si no hay subsidio y no es rentable nunca le van a entrar (...) el gobierno no va a gastar un peso en ese asunto.", declaró.