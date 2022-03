Consejeros del IEE paran en seco al secretario Ejecutivo: le quitan la facultad de contratación y manifiestan su salida

No eran las únicas quejas que acumulaba, pues también ejercía un mal trato en contra de las y los trabajadores

Los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) decidieron ponerle un alto al secretario ejecutivo César Huerta Méndez, pues suprimieron su facultad para contratar personal luego de que pretendiera imponer a personas de su confianza en puestos estratégicos del órgano electoral con el fin de controlar sus recursos. De esta forma perfilaron su salida.

En sesión de la Comisión Permanente de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional y del Personal de la Rama Administrativa, realizada el pasado miércoles por la tarde noche, los consejeros aprobaron un acuerdo para limitar las funciones de César Huerta.

Fuentes al interior del IEE informaron que todos los integrantes del Consejo General, a excepción del presidente Miguel Ángel García Onofre quien no forma parte de la Comisión, avalaron el acuerdo dando inicio a lo que se perfila como la destitución de César Huerta de la Secretaría ejecutiva.

El acuerdo prohíbe que el secretario general haga nombramientos directos en puestos importantes de las direcciones del IEE, delegando esta labor a los titulares de cada área, quienes deberán comprobar que los suscritos tengan el perfil requerido para los trabajos que deben ejecutar.

Lo anterior se deriva por un intento de César Huerta de nombrar a un subdirector en la Dirección Administrativa, la cual tiene el control de los recursos del órgano electoral así como de las áreas del mismo, hecho por el que fue criticado y señalado por diversas directoras del IEE.

Aunado a esto, al interior del órgano electoral refieren que no eran las únicas quejas que acumulaba el secretario ejecutivo, pues también ejercía de manera constante un mal trato en contra de las y los trabajadores que consideraba que no eran parte de su círculo de confianza o no eran allegados a él.