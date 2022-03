CCE ya no quiso el tren turístico porque no se le daría subsidio estatal: Barbosa (VIDEO)

El Consejo Coordinador Empresarial pretendía recibir un subsidio por parte del Gobierno Del Estado para operar el tren turístico; sin embargo, al no recibir recursos, resistió de sus intenciones, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El Ejecutivo Estatal exhibió las intenciones del organismo empresarial de hacer negocios con el tren turístico a costa del erario público al querer recibir recursos para la operación del tren y no hacer una gran inversión.

En su conferencia matutina, Barbosa Huerta sentenció que la administración estatal no dará ni un peso más para poner de nuevo en funcionamiento dicho atractivo, descartando la entrega de apoyos para quien obtenga la concesión.

"Ellos querían manejar un subsidio de gobierno, si no hay subsidio y no es rentable nunca le van a entrar (...) el gobierno no va a gastar un peso en ese asunto", declaró.