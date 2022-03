Barbosa ubica a Lalo: la concesión es ilegal y busca control político (VIDEO)

"Que solamente bajo el esquema de persecución se portan bien: si no hay persecución, empiezan a soltarse las alitas", señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta ante la insistencia del alcalde Eduardo Rivera Pérez de hacer un negocio con la entrega de la concesión de 10 años de los espacios publicitarios del Ayuntamiento.

Molesto con las acciones que está poniendo en marcha el edil capitalino, el mandatario estatal recordó que esas prácticas fueron aplicadas en los gobiernos morenovallistas para aprovecharse de los espacios públicos pese a que el propio Rivera Pérez prometió que su gobierno sería distinto.

Ante esta situación, Barbosa Huerta señaló que la intención del alcalde panista es la de tener un control político sobre la publicidad que pueda usarse a su favor más allá de su periodo de gobierno.

"Controles políticos de la concesión, del aprovechamiento de bienes del dominio público, eso es lo que quieren hacer, control político, que no me digan otra cosa", manifestó.

Asimismo, cuestionó el hecho de que se haya conformado un comité técnico para la concesión, asegurando que las facultades que este órgano tienen no superan a las de la Constitución del Estado y a la Ley Orgánica, sirviendo únicamente para delegar responsabilidades.

Barbosa Huerta recordó que durante la administración que fue encabezada por Rafael Moreno Valle se generaron abusos y persecuciones en contra de los gobiernos municipales, de las cuales incluso el propio Rivera Pérez fue víctima.

Es por ello que ahora que ya se dejó atrás el acoso contra los presidentes municipales, es que Eduardo Rivera pretende hacer negocios a través del erario público para beneficio propio.

Barbosa Huerta enfatizó que desde su administración no habrá ni hostigamientos ni persecuciones en contra de los ediles; sin embargo se señalarán los casos en los cuales estén actuando en contra de la ley.

“El gobernador de la primera época del PAN abusó de todos los municipios, yo no. Yo dejo libremente a los presidentes municipales, yo no persigo a los presidentes municipales pero no voy a dejar de señalar las cuestiones que yo vea que no son legales”, sentenció.