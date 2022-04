PRI no investigará moches a Romero Serrano: Néstor Camarillo (VIDEO)

El dirigente del PRI aseguró que dichos señalamientos derivan de columnas periodísticas, al igual de las suposiciones de que priistas pueden estar involucrados, ya que no hay nombres en específico.

El dirigente estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, aseguró que no hay ningún cuadro en específico señalado sobre la supuesta red de moches al ex auditor Francisco Romero Serrano, agregando que desde el partido no se investigará el caso.



? El dirigente estatal del PRI, @NestorCamarillo, aseguró que no hay ningún cuadro en específico señalado sobre la supuesta red de moches al ex auditor Francisco Romero Serrano pic.twitter.com/4ZIfvys0S2

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 6, 2022

En entrevista, Camarillo Medina explicó que para iniciar una investigación desde la Comisión de Justicia del PRI necesita haber una denuncia por parte de la militancia, la cual en estos momentos aún no ha sido presentada.

De igual forma, reiteró que dichos señalamientos derivan de columnas periodísticas, al igual de las suposiciones de que priistas pueden estar involucrados puesto que no se mencionó ningún nombre en específico.

De igual forma explicó que el partido no tiene ningún tipo de queja por parte de ex ediles en contra se Francisco Romero Serrano, por lo que no cuenta con detalles de esto.

Finalmente, sentenció que se realicen las investigaciones pertinentes para deslindar responsabilidades, en caso de que así lo considere el gobierno estatal.