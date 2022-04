Presidente del ITAI Puebla justifica opacidad de 202 ayuntamientos que no transparentan su información

Francisco Javier García Blanco, comisionado presidente del ITAI Puebla, justificó que 202 municipios poblanos no cuentan con datos actualizados dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, producto de una infraestructura tecnológica deficiente y por su ubicación geográfica.

En entrevista a CAMBIO, el presidente afirmó también que la densidad poblacional influye en que los datos de la plataforma no sean actualizados, esto quiere decir que son municipios que cuentan con menos de 70 mil pobladores.

De modo que dicha problemática para el comisionado presidente no sólo ha sido tratado a nivel estatal, sino que también han sido remitidos oficios al Sistema Nacional de Transparencia, desglosando las particularidades que la situación conlleva.

“Sabemos que tienen esas limitantes y estamos trabajando no sólo aquí en Puebla, sino que es un tema que ya llevamos al Sistema Nacional de Transparencia, porque hay que recordar que este hecho de que hay municipios con menos de 70 mil habitantes influye en que los datos de la PNT no sean actualizados”, apuntó.

En ese sentido, García Blanco reconoció que ha pedido ayuda a los miembros de Transparencia de otros estados de la República mexicana a fin de que colaborativamente se busque una solución, pues eventualmente es un problema que perjudicará tanto la labor periodística como el acceso a la información en aquellos municipios.

Además, el presidente del ITAI Puebla comentó que este panorama complejo no pretende eximir de culpa a los sujetos obligados, en este caso los ayuntamientos, sino más bien hacer que cumplan en atención a las deficiencias que tanto el ITAI como los ayuntamientos reconocen.

“Hemos trabajado con los colegas de otros estados para sacar una definición a nivel sistema nacional de transparencia para que los sujetos obligados, en particular ayuntamientos de menos de 70 mil habitantes cumplan, o sea no se trata de eximirlos, sino de dales un tratamiento particular con las particularidades que tienen, no sólo el tema es poblacional sino que a veces es el acceso, es la tecnología disponible, es la ubicación geográfica, entonces dificulta el poder cumplir con las normas”, declaró García.