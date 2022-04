Lalo quería agandallarse espacios estatales en su licitación de publicidad: Barbosa (VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez pretendía ‘agandallarse’ áreas del Gobierno del Estado en la licitación de los espacios publicitarios del Ayuntamiento, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El Ejecutivo Estatal indicó que la secretaria de Medio Ambiente, Beatriz Manrique, sostendrá una reunión con la administración municipal, a fin de aclarar la división de las zonas que le pertenecen cada nivel de gobierno.

Esto debido a que el Ayuntamiento encabezado por Eduardo Rivera contemplaba algunos espacios que le pertenecen al Estado para incluirlos en la concesión de 10 años de las áreas de publicidad municipales.

"Parte de los espacios que quiere licitar como espacios públicos no son del municipio, son del Gobierno del Estado, hay un acuerdo de cuales vías son estatales y cuales son municipales", expresó.

Cabe recordar que el alcalde Eduardo Rivera le dio una pausa a dicha concesión, después de que el mandatario estatal criticó que esta fuera por un tiempo mayor al de su gobierno y que con ella se buscará solamente generar un control electoral.

De igual manera advirtió que no se permitirá la instalación de espectaculares en zonas verdes que estén a cargo del Gobierno del Estado, ya que estos no se encuentran permitidos ni siquiera en las que sean de índole municipal.

No se puede permitir la instalación de espectaculares en zonas ecológicas y en su caso se deben retirar. No se trata de llegar a acuerdos, no se puede afectar las zonas verdes. Sólo pueden estar en áreas privadas. pic.twitter.com/EIRyRL2AAE