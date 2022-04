Poblanos desaíran convocatoria para comisionado del Itaipue, a tres días del cierre no hay ni un registro (VIDEO)

A 72 horas que se cierre la convocatoria para la elección del comisionado del Itaipue no se tiene registro de ningún aspirante al cargo, informó la presidenta de la Comisión de Transparencia, Karla Victoria Rodríguez Gallegos; por lo que se corre el riesgo de que la convocatoria se declare desierta.

En entrevista, la diputada de Morena aseguró que normalmente en este proceso se registran la mayoría de los aspirantes en los últimos días por lo que aún hay que esperar antes de desestimar la convocatoria, a la par ejemplificó que en el pasado proceso de elección la mayoría de registros se dio en el último día estipulado en la convocatoria.

? #Política | La presidenta de la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado, Karla Victoria Rodríguez Gallegos, informó no se ha registrado nadie para la elección de la comisionada del #ITAIPUE a tres días del cierre de la convocatoria pic.twitter.com/LVGbskKY6P

En ese sentido, dijo tener confianza en que habrá una buena respuesta por parte de la ciudadanía para este cargo ya que en la elección pasada hubo varias personas interesadas en el proceso.

“Todavía no hay inscritos pero bien mencionaba yo que no es por falta de interés, la vez pasada, si mal no recuerdan, también esperan siempre al último para inscribirse; de hecho el día que cerramos en aquella ocasión que era a las cuatro de la tarde, seguíamos recibiendo los expedientes”, destacó la diputada.