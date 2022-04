A Micalco le regresa su devoción por Lalo Rivera y defiende su sueldazo

Rafael Micalco sacó a relucir su lado yunquista, pues el diputado local defendió el incremento del sueldo del alcalde Eduardo Rivera Pérez, asegurando que va de acorde con las responsabilidades que tiene el panista al frente del Ayuntamiento de Puebla y negando que sea más alto que el del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El diputado local había mantenido un perfil neutral en la guerra que protagonizan Genoveva Huerta y Augusta Díaz de Rivera, pero se ha decantado por el lado del yunquismo y salió en defensa del alcalde de la capital poblana.

En entrevista, Rafael Micalco aseguró que el incremento del sueldo de Eduardo Rivera Pérez, obedece al nivel de responsabilidades que tiene al frente del Ayuntamiento y que no ha sido el único funcionario que tiene un salario en función de sus responsabilidades y no sólo el panista.

“Hay varios funcionarios que por su nivel de responsabilidad pues tienen un salario específico, no conozco el sueldo de ‘Lalo’, no sé si sea mayor al del presidente de la República, no traigo ese detalle pero los sueldos generalmente son en función de la responsabilidad que se tiene”, destacó.