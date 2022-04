Sólo dos registrados para titularidad de la ASE y hoy culmina el registro

Este día cierra la convocatoria para la elección del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado y hasta el cierre de la edición sólo se han registrado dos aspirantes para el proceso: Rubén de la Fuente Vélez, actual encargado de despacho de la Auditoria y Rafael Zepeda, empelado de la misma.

El Congreso del Estado está en la primera etapa para la elección del perfil que sea el sucesor de Francisco Romero Serrano, luego de que se le removiera el cargo como titular de la ASE con el argumento de que al ser aprehendido y al estar en el penal de San Miguel por prisión preventiva oficiosa, no podría responder a sus obligaciones.

A menos de 24 horas del cierre del registro de aspirantes, sólo se tienen dos registros para el cargo, los cuales actualmente son trabajadores de la ASE que buscan dar el paso para estar al frente de la Auditoría, pero para que el proceso pueda seguir adelante es necesario que al menos haya tres personas inscritas.

En entrevista, el diputado Sergio Salomón Céspedes Peregrina confirmó que en caso de que no haya ningún otro perfil en la lista al cierre del registro, se tendría que declarar desierta la convocatoria y posteriormente iniciar nuevamente con el proceso de elección desde cero, emitiendo una nueva convocatoria.

Asimismo, aseguró que pese a los amparos que ha tramitado Francisco Romero Serrano contra la determinación de removerlo del cargo en la ASE, tienen certeza jurídica de que el proceso de remoción se realizó apegado a derecho, por lo que consideró que no hay riesgos para que sea suspendido.

“Se ha venido dando seguimiento, el Congreso ha hecho lo propio para justificar las acciones que se han generado; no hay ninguna situación jurídica que lo impida, no hay amparo que pare el proceso, no lo hay”, sentenció Céspedes Peregrina.