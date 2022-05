Estatua está en Zinacatepec y desconocía de su existencia, ya pedí que la quitaran: revela Barbosa

El gobernador Miguel Barbosa Huerta reconoció la existencia de una estatua en su honor, sin embargo, esta se encuentra en Zinacantepec, aclarando que no fue consultado para su colocación, además de solicitar que sea retirada.

Esta noche me enteré de la reciente colocación de una estatua alusiva a mi persona colocada en la explanada en la presidencia municipal de Zinacatepec, lo cual fue resuelto por acuerdo de su Cabildo.

A través de su cuenta de twitter, el mandatario estatal refirió que la escultura se colocó después de un acuerdo que se aprobó en el Cabildo de dicho municipio.

Yo lo ignoraba hasta este momento. Agradezco la intención del ayuntamiento, pero he solicitado su retiro inmediato porque no comparto la idea del culto a la personalidad de los políticos y gobernantes.

Me considero una persona madura, seria y responsable. Soy un hombre congruente