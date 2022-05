Diputados locales de Morena y PT respaldan Reforma Electoral de AMLO (VIDEO)

Las bancadas de Morena y PT encabezados por Sergio Salomón Céspedes Peregrina, anunciaron su respaldo a la Reforma Político-Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que con ella se busca acabar con los privilegios de ciertos sectores.

En rueda de prensa, Sergio Salomón aseguró que los reclamos de actores panistas, sólo buscan ensuciar la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de mañana en el desfile del 5 de Mayo.

El coordinador morenista hizo un llamado a la mesura para que no se use el Pleno del Congreso del Estado para dar posiciones respecto a la reforma, puesto que no se ha analizado en la Cámara de Diputados siendo este el escenario.

Finalmente, destacó que esta nueva iniciativa busca remover los privilegios a un sector en específico, recordando que la oposición en varios momentos ha realizado una redistritación para favorecer los escenarios electorales.