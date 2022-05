Golpeteo político la investigación de la UIF: Mier, Moreira y Delgado (VIDEO)

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, indicó que los señalamientos de una supuesta investigación de la UIF en su contra sólo se trata de un golpeteo político por parte de un grupo que dijo tener identificado, pues señaló que no es la primera vez que sucede.

A través de sus redes sociales, Mier Velazco presentó imágenes de un documento firmado por Santiago Nieto, en ese entonces titular de la UIF, que fue enviado a Gilberto Higuera Bernal, titular de la FGE, con fecha del pasado 11 de agosto de 2021 y que explica el diputado federal le fue entregado por Santiago Nieto.

En el documento, Santiago Nieto explica al Fiscal de General del Estado que se sustentó la información respecto a un cheque que le fue entregado a Mier Velazco por 97 mil 500 pesos, por lo que da aviso de que los reportes que habían generado con anterioridad no contaban con valor probatorio.

Por otra parte, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, destacó que en marzo de 2021 se reunieron un grupo de personas para buscar señalarlo por un cheque de 97 mil pesos que supuestamente recibió de Diario Cambio, el cual justificó sin problema, pero luego de su aparición en el desfile del 5 de Mayo buscaron revivir el tema debido a que ‘se pusieron nerviosos’.

En ese sentido, aseguró que en total son tres personas que se encuentran detrás del golpeteo político en su contra reflejado en esta publicación, y mencionó que uno de los personajes involucrados es Santiago Nieto, el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien en su momento cerró una auditoría forense por el cheque antes mencionado al no detectar irregularidades, documento que mostró en redes sociales.

“Te voy a mandar un oficio que me mandaron en agosto de 2021 donde casi casi que usted disculpe no, porque los 97 mil 500 pesos en una auditoría forense, Ciro no olvides que yo era, fui coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional del 16, entonces yo lo que hice desde el 2010 que me incorporé, fue separarme del negocio, yo no tengo que ver nada ni en la administración ni en la actitud editorial”, destacó el diputado federal.