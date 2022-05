Fiscalía no da postura oficial sobre el caso Nacho Mier-CAMBIO-Rueda

La Fiscalía General del Estado, evitó dar un posicionamiento respecto a la supuesta denuncia que radica en la dependencia de Puebla supuestamente presentada por Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera; asegurando que aún no tienen ‘instrucciones del tema’.

CAMBIO buscó una versión de la Fiscalía General del Estado por la nota de una supuesta denuncia que presentó Santiago Nieto en su carácter de titular de la Unidad de Inteligencia Financiera que fue presentada el año pasado, aunque no hubo una respuesta respecto al tema.

Fue a través de un mensaje por la plataforma de WhatsApp que se contactó a la dirección de Comunicación Social de la FGE preguntando por una versión respecto al tema, pero únicamente señalaron que aún no tenían instrucciones del tema; “Hola muy buen día, no me han dado alguna instrucción del tema”, fue la respuesta que emitieron.

El motivo de la búsqueda de una postura de la dependencia, fue para poder constatar la existencia de la denuncia que fue mencionada en una nota periodística donde supuestamente se señalaba a Ignacio Mier, Arturo Rueda, Diario CAMBIO y a Francisco Romero Serrano por lavado de dinero.

Cabe destacar que según la nota que realizaron los periodistas Néstor Ojeda y Víctor Hugo Arteaga, la denuncia fue presentada el año pasado y además se cuenta con una carpeta de investigación en la FGE; por su parte, Mier Velazco aseguró que Santiago Nieto le informó a través de un oficio que las observaciones sobre la entrega de un cheque por 97 mil 500 pesos fue sustentada sin inconveniente alguno.