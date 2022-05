Armenta y Estefan detrás del complot vs CAMBIO, Mier y Rueda (FOTOS Y VIDEO)

Muy rápido los conspiradores se quitaron la máscara.







Dos políticos: Jorge Estefan Chidiac y Alejandro Armenta Mier.

Varios pasquineros —no escribiré sus nombres porque no significan nada— dirigidos por el pasquinero mayor, Mario Alberto Mejía.

Su medio —Hipócrita algo- es lo que se conoce como un pasquín digital. Tiene 7 mil visitas al mes —233 en promedio al día—. Vende más la señora de los elotes.

Todos ellos tienen una cosa en común: aborrecen a Ignacio Mier Velazco, a Arturo Rueda, pero le tienen miedo a diario CAMBIO y a su 1.5 millones de visitas al mes. Quieren destruir al medio, quieren destruir a Mier, quieren destruir a CAMBIO.

¿Por qué aborrecen a Mier?

Por envidia.

De Estefan, el político más desprestigiado de Puebla, quiere verlo reducido al mismo fango que habita.

De Armenta, porque su primo le dio la primera oportunidad en la política al hacerlo edil de Acatzingo, pero hoy lo quiere sacar a la mala de la carrera por la gubernatura.

De Mejía, pues porque hoy come de Estefan, como antes comió de Enrique Agüera, de Gerardo Islas, de Javier López Zavala, de Eukid Castañón, de Antonio Grajales. Su cambio de amo es la constante para seguir comprando vino. Mañana asesinará a los amos de hoy por más vino, el vicio de los dipsómanos.

En su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, Alejandro Armenta Mier se amafió con Santiago Nieto para armar una investigación chueca, viciada, por recursos de procedencia ilícita. Buscaban los flujos financieros de la empresa hacia uno de sus socios, Ignacio Mier Velazco.

Sí encontraron algo. Entre diez mil cheques que ha emitido la empresa, uno por 93 mil pesos. ¿Raro que se le entregue ganancias atrasadas a uno de los socios?

El 18 de noviembre de 2020, la relación entre Armenta y Nieto era una piña, como lo demuestran fotos y videos.

“En mi carácter de Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público reconozco el trabajo hecho por la UIF, a cargo de Santiago Nieto, con valentía y rigor técnico. En tribuna propuse para el caso de la evasión fiscal, habilitar herramientas para poder actuar con justicia tributaria”. En este enlace puede ver el video de los elogios.

Fotos y fotos de su relación cercanísima.

El senador pidió a Nieto atacar a su primo. El Titular de la UIF concedió, pero para no mancharse las manos la envió a la Fiscalía de Puebla en vez de a la FGR, donde Alejandro Gertz no le toleraría otra marranada corrupta. Allá no iba a prosperar, aquí a lo mejor.

Como la Fiscalía de Puebla tampoco puede proceder de manera ilegal, ‘Soldadote’ se desesperó y decidió hacerla pública para embestir con todo. Necesitaba un socio, pues no hay uno sin dos.

Ayer, en su enésimo intento por acallarme, Jorge Estefan Chidiac se exhibió en reunión con el “reportero” Víctor Hugo Arteaga en una mesa con otros pasquineros de baja estofa. El tomador de la foto fue Álvaro Ramírez.

Ahí, con un documento ilegal en la mesa —la investigación de la UIF—, el ‘Rey de los Moches’ le tira línea a su empleado Ignacio Juárez, subdirector del pasquín Hipócrita algo. Los otros ríen, se felicitan. Hablan de más y alguien los graba. Dicen cosas que no debieron haber dicho.

‘Don Moches’, además, reta al gobernador Barbosa: “que no tiemble la mano para castigar a Rueda”.

El acto final es una entrevista exclusiva en ese pasquín propiedad del ‘Rey del Moche’, Armenta se suma a la andanada: Rueda me quiso extorsionar (suenan las risas de la exclusiva).

Sí, fue un complot.

Ambos, Armenta y Estefan, son políticos sucios, de baja calaña, pero seres humanos espantosos.

El último complot que Armenta armó fue junto con Eukid Castañón y ‘El Grillo’ para matar a Luis Miguel Barbosa y así quitarle la gubernatura en 2019.

Su nuevo asociado es Estefan Chidiac.

Son el fango de la política, de la vida pública.

Todo lo que CAMBIO combate.

No nos vamos a dejar.

Se exhibieron.