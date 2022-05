Congreso da el primer paso para instalar la Unidad Técnica para evaluar a la ASE (FOTOS)

La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado dio el primer paso para instalar la Unidad Técnica de Revisión de Vigilancia de la ASE, en donde se establecen las funciones que el órgano tendrá como el 'auditar' a la Auditoría Superior y poder denunciar a los trabajadores de la institución que incurran en irregularidades.

El pasado jueves durante la sesión Plenaria, la Junta de Gobierno y Coordinación Política remitió el reglamento de la Unidad Técnica que estará al tanto de vigilar el funcionamiento de la ASE, un órgano similar al que tienen en la Cámara de Diputados que se busca replicar en Puebla.

Si bien, en el reglamento se establece la estructura orgánica de la Unidad Técnica, aún es incierto cómo se elegirá al titular de ésta, puesto que en el documento no se menciona ningún requisito, método de elección o perfil que se deba cubrir.

Pese a esto, se estableció el primer ‘candado’ que tendrá el titular de la ASE para acceder a la titularidad de la Unidad Técnica, pues no podrá llegar al cargo si no tiene como mínimo un año de no trabajar con la ASE para que no exista un conflicto de intereses y esté desapegado al tema.

En el nuevo reglamento se establecen las facultades que tendrá la Unidad Técnica, donde se destaca el poder ‘auditar’ a la Auditoría Superior del Estado para corroborar distintos rubros; además, regularán el registro y situación patrimonial de los trabajadores de la ASE para detectar y evitar casos de enriquecimiento ilícito.

De igual forma, tiene la facultad de poder presentar denuncias penales en contra de los trabajadores de la ASE que estén incurriendo en un acto ilícito y el personal de esta área dependiente del Congreso local tendrá una constante revisión interna al actualizar su declaración patrimonial anualmente como una estrategia de vigilancia.

Cuando un ente fiscalizable se encuentre inconforme del trabajo realizado por la ASE, podrá denunciar ante la Unidad Técnica el acto y éste deberá revisar el trabajo realizado, además tendrá la facultad de contratar Auditores Externos para que hagan esta tarea y revisar el desempeño de la institución.