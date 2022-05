Barbosa anuncia que recuperará estacionamiento de Casa Reyna: volverá a ser la Plaza de las Mujeres (VIDEO)

El Gobierno del Estado se encuentra en proceso de recuperación de la plaza de las mujeres así como del callejón que se encuentran bajo control del restaurante Casa Reyna, informó el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario estatal criticó el hecho de que el establecimiento se haya apropiado a través de acuerdos con administraciones pasadas de bienes públicos para su manejo, por lo que indicó que se buscará un dialogo con ellos para que estos sean devueltos.

En este sentido señaló que en el espacio que es utilizado como estacionamiento del restaurante, se encontraba el Parque de la Mujer, siendo este uno de los lugares que se busca recuperar a corto plazo, ya que estos son de carácter colonial y que los bienes privados solamente son transitorios.

"Si en Casa Reyna estaba el parque de la mujer, debe haber el parque de la mujer, si un acuerdo de condóminos dijo que desaparecía el parque de la mujer y se volvía estacionamiento eso no es correcto, están hablando con ellos, eso no va a poder renunciarse", declaró.

Barbosa Huerta también criticó el hecho de que se hayan colocado portales en un callejón que está adjunto al restaurante y se haya puesto un horario de apertura de 09:00 a 18:00 horas, toda vez que después de esas horas se mantiene cerrado el acceso.

Por ello es que reiteró que esos son espacios públicos que pueden ser usados por todos los poblanos, sin que haya algún tipo de restricción por parte del restaurante de Casa Reyna.

“Hay que quitar esos portones, eso de que esté abierto de nueve a seis no me gusta, si no a las seis de la tarde se vuelve privado todo, que todo quede libre, que todo quede de uso común”, manifestó.