Camarillo arremete vs Oswaldo: no le corresponde decidir si el PRI encabeza candidatura a la gubernatura

El líder estatal del PRI, Néstor Camarillo Medina, arremetió en contra del diputado panista Oswaldo Jiménez por exponer que el partido tricolor no podrá encabezar la gubernatura por Puebla para 2024 y lo acusó de no tener la voz autorizada para pronunciarse sobre estos temas.

En entrevista, Camarillo afirmó que el tema de las alianzas entre el PRIANRD puede no ser del gusto de varios intereses personales de distintos actores políticos de los tres partidos, por lo que aseguró que estas personas están más preocupadas por lo que ocurra en las próximas elecciones de la capital y limitan su visión.

En ese sentido, el líder priista desestimó las declaraciones del diputado panista Oswaldo Jiménez y pidió que no emita su postura en temas que no le corresponden, pues con ironía afirmó que Jiménez no tiene la voz autorizada para dar su posicionamiento al respecto.



“No sé si estoy seguro que Marko Cortés lo comisionó para ser vocero del PAN en Puebla y decir que el PRI no puede encabezar ni la gubernatura ni tampoco la capital, pero yo hablo a nombre del partido porque yo sí soy el presidente del PRI en el estado, yo sí estoy autorizado para hacer comentarios acerca de mi partido y acerca de la coalición”, sentenció Camarillo Medina.



Asimismo, el legislador avaló que el partido tricolor no cuenta con la fortaleza a nivel de la capital, afirmó también que Acción Nacional no la tiene a nivel estatal, por lo que pidió serenidad por este tipo de comentarios que de algún modo desacreditan el papel del PRI de cara a las próximas elecciones estatales y municipales.

A la vez, Néstor Camarillo afirmó que cuando el actual alcalde de la capital, Eduardo Rivera Pérez, ganó las elecciones no se contabilizaron los votos a partir de si eran de ciudadanos panistas, priistas o perredistas, sino que lo eligieron a partir de su confianza al candidato y también como rechazo a Claudia Rivera Vivanco.