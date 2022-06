AMLO pide revisar caso César Duarte: “no seremos alcahuetes”

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a revisar el caso del ex gobernador de Chihuahua César Duarte para que no se omita ningún posible delito en su proceso judicial y en consecuencia el ex funcionario pueda obtener su libertad.

Durante su conferencia desde el Palacio Nacional pidió tener confianza en que las autoridades locales van a hacer las cosas bien porque ya no se da ninguna línea política para resolver los casos.



"Yo tengo información que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió, esa es la información que tengo, de todas maneras voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición solo conduzca a uno o a dos y que estando aquí ya pueda obtener su libertad, o sea que nosotros actuemos como alcahuetes, eso no", dijo.



López Obrador explicó que solicitará información detallada sobre el proceso de Duarte pues hasta el momento sabe que se tienen que desahogar todas las acusaciones y no solo uno o dos delitos.

Confió en que el poder judicial local juzgue adecuadamente los delitos de Duarte porque de lo contrario se haría una denuncia pública porque ya no hay impunidad para nadie "trátese de quien se trate".