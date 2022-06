El Batán carece de infraestructura para atender a sus 250 pacientes, denuncian sus trabajadores

Trabajadores del Hospital Psiquiátrico Dr. Rafael Serrano, mejor conocido como El Batán denunciaron que no cuentan con la infraestructura correspondiente para tratar a los 250 usuarios con los que cuentan, pues detallaron que por las malas condiciones están hacinados en algunos salones y no cuentan con un comedor digno, ni siquiera con una ambulancia decente.

En rueda de prensa, un grupo de trabajadores señaló que hay un promedio diario de 250 usuarios del hospital psiquiátrico, pues la población es fluctuante debido a que hay algunos pacientes que son ambulatorios y otra parte que se queda de planta en el recinto, pero no detalló los porcentajes.

En cuanto a las carencias que se mantienen en El Batán, los trabajadores mencionaron que actualmente no cuentan con espacios dignos para los usuarios y es por eso que se encuentran hacinados en unas salas, además los baños no son los idóneos y ni siquiera cuentan con una ambulancia para el traslado de los pacientes.

En cuanto a las deficiencias que encontraron como base trabajadora, fue que no cuentan con un comedor digno, además culpabilizaron a la sección 82 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa) de no brindarles equipo adecuado durante la pandemia, pues sólo les proporcionaron una botella de cloro.



“Hay muchas cosas que no tenemos, como un comedor digno para nosotros como trabajadores y algunas otras cuestiones como los baños, no tenemos instalaciones dignas, estamos hacinados en algunas salas, no hemos sido vistos, no tenemos ni una ambulancia digna, estamos en el olvido”, mencionó Gabriela, trabajadora de El Batán.



En otro tema, la propia fuerza trabajadora reveló que durante la pandemia se registraron cuatro defunciones de médicos que laboraban en el hospital psiquiátrico, pues se contagiaron del virus; sin embargo, enfatizaron en que lo adquirieron fuera del hospital y ningún usuario se enfermó.

Durante su mañanera, el gobernador Miguel Barbosa confirmó el mal estado en el que se encuentra este hospital, por lo que anunció la construcción de un nuevo edificio en el mismo predio, pues dijo que se encuentra en la segunda etapa de la rehabilitación para tener espacios de mejor calidad.