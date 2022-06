Abelardo Cuéllar fue invitado a formar parte de un gobierno y no ser abogado de interesados: Barbosa

Abelardo Cuéllar fue invitado a formar parte de un gobierno y no para ser abogado de interesados, señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, después de que el ex secretario de Trabajo aseguró que las investigaciones en su contra se tratan de ataques.

El mandatario estatal señaló que existe una investigación ya concluida que actualmente está en análisis del Tribunal de Justicia Administrativa, tras la impugnación del propio Cuéllar Delgado.

En este sentido señaló que si el ex funcionario estatal no incurrió en irregularidades no debe de que preocuparse y no busque defenderse a través de desplegados pagados por la 28 de Octubre.

Esto tras señalar que Cuéllar Delgado fue invitado para formar parte de un gobierno y no para el pago de indemnizaciones en donde estaba interesado.