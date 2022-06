Nora Merino critica la iniciativa de Oswaldo Jiménez sobre penalizar a hombres que abandonen a embarazada

La diputada Nora Merino Escamilla criticó la iniciativa de Oswaldo Jiménez sobre penalizar de 2 a 6 años a padres de familia que abandonen a sus esposas embarazadas, pues insistió que se están respaldando propuestas que antes no se habían tomado en cuenta.

El petista destacó que las iniciativas que combaten la violencia contra la mujer han devenido de diversas luchas que ellas han enfrentado, por lo que no se puede permitir que sean usurpados por actores políticos que sólo buscan protagonismo.

“Son parte de algunos temas muy en particular que hemos venido trabajando, atendiendo, no podemos permitir que se vuelva una canasta donde todo mundo puede tomar y va a ser tu proyecto político el sumarte a banderas que nunca has tenido” advirtió Merino.