Viene una Guerra Civil en Morena: ocho perfiles van por la dirigencia (FOTOS)

Un total de ocho perfiles, entre ellos Carlos Evangelista, César Addi, Claudia Rivera, Carlos Hernández, Rosa Márquez y Abelardo Cuéllar encabezarán la guerra civil al interior de Morena por el control del Comité Ejecutivo Estatal del partido lopezobradorista en Puebla.

Luego de que desde 2015 la dirigencia local de Morena no se ha renovado, al interior de este instituto político se prevé una batalla encarnizada por el control del principal órgano de dirección en Puebla con el objetivo de llevar mano en la repartición de candidaturas de la contienda electoral del 2024, principalmente para la gubernatura del estado.

Serán al menos nueve grupos al interior de Morena los que se disputarán el control del partido como lo son los claudistas encabezados por la familia Rivera Vivanco, los barbosistas afines al gobernador Miguel Barbosa así como los grupos del senador Alejandro Armenta, de los diputados Ignacio Mier, Alejandro Carvajal, Julieta Vences e Inés Parra, y los morenistas de cepa Abelardo Cuéllar y Rosa Márquez.

Fuentes consultadas por Diario CAMBIO señalaron que entre los perfiles que ya se han comenzado a manejar que buscarán la dirigencia del partido se encuentran el de la ex edil de la capital, Claudia Rivera Vivanco; el ex secretario de Trabajo, Abelardo Cuéllar; la ex regidora Rosa Márquez; el ex candidato a diputado federal Carlos Hernández; así como Alonso Aco y César Addi.

Se tiene previsto que sea el próximo 6 de agosto cuando se elija al nuevo dirigente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Puebla mediante una votación abierta y en urnas de los consejeros estatales que serán elegidos en 15 Asambleas Distritales el próximo 30 de julio, según se establece en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional.

Rivera Vivanco busca reactivar su carrera

La ex presidenta municipal Claudia Rivera Vivanco se perfila como una de las aspirantes a ser la próxima líder de Morena en la entidad, ya que tras no lograr su reelección en el cargo como alcaldesa busca retomar su carrera política con miras a las elecciones del 2024.

Su gestión al frente del Ayuntamiento de Puebla es una de las más criticadas debido a los escándalos de corrupción en la realización de obras y contratación de servicios, así como la protección que le dio a funcionarios acusados de violencia contra las mujeres.

A su favor se encuentran los vínculos que tiene con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) toda vez que su mamá, Eloísa Vivanco es la presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del partido.

La familia Márquez busca adueñarse de Morena

La ex regidora capitalina, Rosa Márquez Cabrera busca ganar poder dentro de Morena durante el actual proceso, toda vez que a través del grupo Movimiento Poblano por la Cuarta Transformación pretende impulsarse ella misma o algún perfil cercano a ella.

Como miembro del Cabildo de Puebla, Márquez Cabrera fue identificada como parte del círculo del gobernador Miguel Barbosa Huerta, formando parte del bloque de oposición hacia la entonces edil Claudia Rivera, toda vez que su hijo David Méndez fue secretario de Gobernación; sin embargo, a su salida formó un grupo distinto al interior de la institución.

Evangelista en busca de recuperar el control

El diputado local y ex delegado del CEN, Carlos Evangelista también dejó entrever sus intenciones de participar en el proceso, ya que a través de su cuenta de Twitter compartió la convocatoria con el mensaje “Ahora es momento de participar en el proceso de renovación de la dirigencia de nuestro movimiento”.

Como delegado del CEN, Evangelista Aniceto fue acusado de la venta de candidaturas en el proceso electoral del 2021, junto con el entonces secretario general del partido, Edgar Garmendia de los Santos.

Sin embargo, tras las acusaciones, Evangelista Aniceto fue exonerado por completo por la Comisión de Honor y Justicia del CEN de Morena.

En caso de querer participar en el proceso interno, Carlos Evangelista tendría que solicitar licencia a su cargo, toda vez que los estatutos internos del partido impiden que un funcionario partidista ocupe al mismo tiempo un cargo público.

César Addi busca sumarse otro triunfo

César Addi Sánchez es otro de los perfiles que suenan para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal al ser uno de los principales operadores para que la consulta de revocación de mandato en Puebla diera números positivos para el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos resultados dejaron a Addi Sánchez bien parado ante la cúpula nacional de Morena, contando también con una estructura a nivel estatal que podría funcionarle para ser el próximo dirigente estatal del partido.

Carlos Hernández alza la mano tras derrota electoral

El ex candidato a la diputación federal del Distrito XI, Carlos Hernández Hernández, también figura en la lista de quienes se suman a la contienda por la presidencia estatal de Morena, tras su fracaso en las elecciones del 2021 donde fue superado por el PRIANRD.

Tras su derrota electoral, Carlos Hernández comenzó a trabajar con la militancia morenista a fin de poder generar los apoyos suficientes que lo puedan impulsar para obtener el cargo de privilegio al interior de la institución.

Cabe destacar que el ex candidato forma parte del grupo purista de Morena, toda vez que es uno de los miembros fundadores del partido político dentro de la entidad poblana, desempeñándose también como coordinador de los representantes de casilla en la elección de 2018.

Abelardo Cuéllar se dice perseguido político por buscar dirigencia

Abelardo Cuéllar Delgado, ex secretario de Trabajo, busca mantenerse dentro de la política poblana a través de la dirigencia estatal de Morena después de que a principios de este año fue destituido de su cargo en el Gobierno del Estado.

En el 2018, Abelardo Cuellar manifestó sus intenciones de ocupar la presidencia estatal del partido, siendo reconocido por su trayectoria como abogado laboral y defendiendo a los despedidos durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

El propio ex funcionario estatal ha dejado entrever sus intenciones de competir en el proceso interno morenista, acusando una persecución por parte del gobernador Miguel Barbosa tras las acusaciones que ha hecho en su contra por supuestos beneficios obtenidos a través del pago de laudos que rondarían los 230 millones de pesos.

Aco Cortés, el morenista de cepa, se suma a la disputa interna

Fuentes consultadas por Diario CAMBIO señalaron que Alonso Aco Cortés sería otro de los interesados en participar en la contienda; sin embargo, luce como uno de los perfiles con menor apoyo.

Dentro de su trayectoria partidista se destaca que buscó obtener la candidatura al Gobierno del Estado para el proceso electoral del 2018 sin que tuviera algún tipo de éxito al quedar relegado de las postulaciones.

De igual manera se asumió como un perseguido político después de que se le acusara por estar presuntamente vinculado al asesinato del presidente municipal de Huitzilan de Serdán, Manuel Hernández Pasión, sin que esto llegase a comprobarse.

Quiroz Palacios busca presencia en Morena

Abraham Quiroz Palacios pretende mantenerse vigente dentro de Morena al formar parte de los aspirantes al CEE, esto tras haber sido candidato al Gobierno del Estado, y el año pasado haber declinado a favor de Claudia Rivera por la candidatura de la alcaldía de Puebla.

Quiroz Palacios es reconocido por ser uno de los militantes fundadores del partido en Puebla, contando con el apoyo de quienes también comenzaron el movimiento dentro de la entidad poblana, el cual buscará aprovechar para hacerse de su posición.

Debido a ello, el senado Alejandro Armenta buscará utilizar nuevamente a este morenista de cepa, para intentar ganar simpatía entre el grupo de ‘los puros’ del partido lopezobradorista, tal y como ocurrió en la disputa interna por la candidatura al Gobierno del Estado en la elección extraordinaria del 2019.