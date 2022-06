AMLO ofrece todo el apoyo a la familia de Daniel Picazo, linchado en Huauchinangoo (VIDEO)

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el linchamiento de Daniel Picazo en el municipio de Huauchinango no quedará impune y ordenó a los funcionarios del Gobierno federal brindar todas las facilidades a la familia de quien fuera asesor de la Cámara de Diputados.

Durante su rueda de prensa mañanera, López Obrador mencionó que durante su gobierno no se permitirá la impunidad y si se cometió un delito, como fue en el caso de Papatlazolco, se sancionará a los responsables.

Asimismo, el presidente dijo que la ciudadanía no debe hacer justicia por propia mano, ya que podría incurrir en un delito como pasó en Huauchinango y calificó a este tipo de acciones como injustas e inhumanas.

En este sentido, el mandatario federal pidió a la ciudadanía que confíe en las autoridades, pues son ellos los primeros respondientes en caso de que se dé una situación complicada y se puedan resolver este tipo de problemas.

“No somos iguales a los gobiernos anteriores, nosotros no protegemos delincuentes. Se castiga al que comete un delito y no debe hacerse justicia por propia mano, está prohibido; pero además significa un acto injusto, inhumano. No corresponde a lo que debe ser una sociedad responsable”, dijo.